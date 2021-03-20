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У Британії встановили новий рекорд COVID-щеплень: понад 600 тисяч за добу

Новость на русском → Британія, Субота 20 березня 2021 00:08
У Британії встановили новий рекорд COVID-щеплень: понад 600 тисяч за добу Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Британії встановили новий рекорд зроблених щеплень від коронавірусу за добу. Вакцинувались понад 660 тисяч осіб.

Про це повідомляє Sky News.

У четвер 19 березня в Британії зробили 660 276 щеплень. З них близько 528 тисяч щеплень - це перша доза, 132 тисячі - друга доза.

На разі в Британії вакциновано понад 26 мільйонів британців - 49,9% дорослих, з них більше 2 млн двома дозами.

Раніше глава Національного офісу статистики Великобританії Ян Даймонд заявив, що восени напевно будуть нові хвилі зараження коронавірусом. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень інформації про можливу появу тромбозу. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

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