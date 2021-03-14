У Британії не сумніваються, що восени будуть нові сплески зараження коронавірусом

Восени напевно будуть нові хвилі зараження коронавірусом. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.

Він зазначив, що ситуація буде складатися скрізь по-різному, виходячи з того, у скількох людей будуть антитіла до вірусу.

"Ми повинні визнати, що вірус нікуди не зникне. Не сумніваюся, що восени буде нова хвиля заражень", - сказав Він.