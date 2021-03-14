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У Британії не сумніваються, що восени будуть нові сплески зараження коронавірусом

Новость на русском → Лондон, Неділя 14 березня 2021 17:01
У Британії не сумніваються, що восени будуть нові сплески зараження коронавірусом Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Восени напевно будуть нові хвилі зараження коронавірусом. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.

Про це заявив глава Національного офісу статистики Великобританії Ян Даймонд, повідомляє The Telegraph.

Він зазначив, що ситуація буде складатися скрізь по-різному, виходячи з того, у скількох людей будуть антитіла до вірусу.

"Ми повинні визнати, що вірус нікуди не зникне. Не сумніваюся, що восени буде нова хвиля заражень", - сказав Він.

Нагадаємо, в половині з 20 областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня вводяться нові обмеження через коронавірус, які будуть діяти до 6 квітня.

Також повідомлялося, що ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Станом на 14 березня рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах.

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