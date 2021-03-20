В Британии вакцинировали от COVID половину взрослого населения

В Великобритании половина взрослого населения получила, как минимум, одну дозу вакцины от коронавируса. Накануне в стране сделали более 600 тысяч прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок в Twitter.

"Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь", - заявил он.

Напомним, в Великобритании за сутки вакцинировали более 660 тысяч человек. Из них около 528 тысяч прививок - это первая доза, 132 тысячи - вторая доза.

Кроме того, вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.

Добавим, что глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса.