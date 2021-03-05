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У Британії спроектують нові ракетні катери спеціально для України

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 05 березня 2021 09:19
Автор: Анастасія Рокитна

Британія спроектує нові ракетні катери спеціально для України в рамках підписаного між двома країнами меморандуму. Перші чотири катери будуть збудовані у Британії, при цьому українські суднобудівники будуть спостерігати за ходом робіт, вчитися і тренуватися.

Про це розповів в інтерв’ю газеті "День" аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз.

"Ці ракетні катери проектуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети", - зазначив він.

За словами Вудза, це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії.

"А друга частина - чотири ракетні катери - будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні. Інша опція, яку ми вивчаємо, яка ще не сформалізована, це - спільне проектування бойових кораблів британської промисловості з українським проектним бюро у Миколаєві", - розповів Вудз.

У Британії розраховують розпочати будівництво першого катера на початку наступного року.

Нагадаємо, у пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні на 125 млн доларів не входять протитанкові комплекси Javelin.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні. Транш прийнятий в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки.

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