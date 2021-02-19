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Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні у сфері безпеки

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 19:44
Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні у сфері безпеки Фото: Конгрес США (aoc.gov)
Автор: РБК-Україна

Конгрес Сполучених Штатів схвалив перший транш допомоги Україні. Транш прийнятий в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У відомстві повідомили, що міністр оборони Андрій Таран провів телефонну розмову з главою оборонного відомства США Ллойдом Остіном, в ході якого останній повідомив про рішення Конгресу.

Також Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду та ознайомив із ситуацією щодо безпеки в Україні і навколо її кордонів.
Український чиновник подякував американців і уряд країни за допомогу і участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз, а також сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

"Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності із силами Альянсу завдяки технічної допомоги, а також спільної участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО", - зазначив міністр оборони України.

Сторони також детально обговорили практичні кроки реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Таран запросив Остіна взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, в грудні минулого року Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект серед іншого також увійшли військова допомога Україні.

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