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У Британії різко знизилася добова смертність від коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 17:49
У Британії різко знизилася добова смертність від коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

За добу померло майже 600 хворих на коронавірус

У Британії сьогодні, 19 квітня, спостерігається різке скорочення кількості летальних випадків від коронавірусу за добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку британського Міністерства охорони здоров'я у Twitter.

За даними відомства, за останню добу на території Сполученого Королівства було зафіксовано 596 смертей від коронавірусу, тоді як за попередню добу від хвороби померли 888 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків перевищила 16 тисяч.

У Британії різко знизилася добова смертність від коронавірусу

При цьому станом на 19 квітня в Британії було зроблено 482 063 тестів на коронавірус, з них майже 19 тисяч зробили 18 квітня. Кількість підтверджених випадків коронавірусу - 120 067.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April. 372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive. As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії сьогодні зафіксували найменшу за останній місяць добову смертність від коронавірусу. За добу в Іспанії від коронавірусу померли 410 пацієнтів. Востаннє такий низький показник спостерігався 22 квітня, коли за добу померли 394 хворих.

Крім того, вчора кількість летальних випадків коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч. У суботу в Іспанії від коронавірусу померло понад 500 пацієнтів.

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