Число жертв коронавірусу в Іспанії перевищило 20 тисяч осіб

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У суботу число жертв зросло на 565 осіб

У суботу, 18 січня, число померлих від коронавірусу в Іспанії перевищило 20 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, в суботу число жертв зросло на 565, в порівнянні з ростом в 585 осіб в п'ятницю. За даними міністерства охорони здоров'я Іспанії, в результаті цього загальна кількість загиблих досягла 20 043.

Нагадаємо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тис. осіб. США є лідером як за кількістю хворих (понад 700 тисяч), так і за кількістю померлих від COVID-19 (понад 36 тисяч). Італія та Іспанія займають другу і третю позицію серед країн, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом. У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми й лихоманка, але вони змогли покинути лікарню менш ніж через тиждень після лікування.

Як писало РБК-Україна, глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що прогноз падіння світової економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу може виглядати більш оптимістично, ніж реальність, яка нас очікує. Поки що в МВФ прогнозують падіння на 3%.

Станом на 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали.