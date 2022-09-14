У Британії пройшли підготовку майже 5 тисяч бійців ЗСУ: фото з навчань

Програма з навчання українських військових отримала назву "INTERFLEX". До неї приєдналися інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великобританії та України.

"Вони (військові - ред.) отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що найближчим часом навчання розширять і започаткують програму з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.

Фото: майже 5 тисяч українських бійців пройшли навчання у Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Навчання ЗСУ за кордоном

Нагадаємо, під час візиту до Києва експрем'єр Великобританії Борис Джонсон запропонував створити програму з навчання українських бійців за стандартами НАТО.

Британія організувала масштабні навчання, до яких пізніше доєдналися інструктори з інших країн.

Нещодавно стало відомо, що Іспанія теж готується провести навчання для бійців ЗСУ. Ймовірно, вони пройдуть у Сарагосі.

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