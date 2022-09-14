В Британии прошли подготовку почти 5 тысяч бойцов ВСУ: фото с учений

Программа по обучению украинских военных получила название "INTERFLEX". К ней присоединились инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и Украины.

"Они (военные - ред.) получили базовые знания, умения и навыки по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в ближайшее время учения расширят и начнут программу по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Фото: почти 5 тысяч украинских бойцов прошли обучение в Британии (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Учения ВСУ за рубежом

Напомним, во время визита в Киев экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил создать программу по обучению украинских бойцов по стандартам НАТО.

Британия организовала масштабные учения, к которым позже присоединились инструкторы из других стран.

Недавно стало известно, что Испания тоже готовится провести учения для бойцов ВСУ. Вероятно, они пройдут в Сарагосе.

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