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У Британії відбулася бійка з ножами, одна людина загинула і семеро поранені

Великобританія, Неділя 06 вересня 2020 13:55
У Британії відбулася бійка з ножами, одна людина загинула і семеро поранені
Фото: Бірмінгем (34travel.me)
Автор: Максим Зайченко

У неділю вночі, 6 вересня, у британському місті Бірмінгем одна особа була вбита і семеро людей отримали поранення, двоє з них серйозні, в результаті бійки з ножами. Версія теракту виключається.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Зараз підозрюваного шукають. Представник поліції Стів Грем сказав, що детективи все ще розслідують мотив злочину, але "немає абсолютно ніяких припущень, що це пов'язано з тероризмом".

Інцидент стався в центрі міста, де повно нічних клубів і барів. Кара Карран, промоутер одного з клубів, сказала, що бачила, як кілька людей билися на вулиці.

"Билася одна група чоловіків проти іншої групи чоловіків", - сказала вона BBC, додавши, що були чутні "расові образи".

Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив, що це був “дуже серйозний інцидент".

Нагадаємо, раніше у Великобританії засудили до довічного ув'язнення брата терориста, який влаштував теракт в Манчестері у 2017 році.

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