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У Британія сталася серія нападів на мечеті

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 16:57
У Британія сталася серія нападів на мечеті
Фото: наслідки атак (twitter.com birmingham_live)

Перше повідомлення про людину, який розбиває вікна мечеті кувалдою, надійшло о 2:30 ночі

У четвер, 21 березня, у місті Бірмінгем (Великобританія) п'ять мечетей піддалися атакам. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Перше повідомлення про людину, який розбиває вікна мечеті кувалдою, надійшло о 2:30 ночі. Потім офіцерів попередили про подібну атаку у сусідньому Ердингтоне приблизно через 45 хвилин. Наступний напад зафіксували в 10 ранку. Поліція розслідує атаки.

Нагадаємо, 15 березня стався теракт в Новій Зеландії. Стрілок був громадянин австралійського походження. В результаті стрілянини у двох мечетях в Новій Зеландії загинули 49 осіб, ще майже 50 постраждали. Повідомлялося, що в мечетях Крайстчерча, в яких сталася стрілянина, поліція знешкодила кілька саморобних бомб.

Також раніше РБК-Україна писало, що в результаті стрілянини в канадському Квебеку, де бойовики відкрили вогонь по прихожанам мечеті, загинули шість осіб, ще вісім отримали поранення.

Нагадаємо, у Пакистані в результаті теракту загинули 2 людини, ще 6 отримали поранення.

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