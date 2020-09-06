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В Британии произошла потасовка с ножами, один человек погиб и семеро ранены

Великобритания, Воскресенье 06 сентября 2020 13:55
В Британии произошла потасовка с ножами, один человек погиб и семеро ранены
Фото: Бирмингем (34travel.me)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье ночью, 6 сентября, в британском городе Бирмингем один человек был убит и семь человек получили ранения, двое из них серьезные, в результате потасовки с ножами. Версия теракта исключается.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Сейчас подозреваемого ищут. Представитель полиции Стив Грэм сказал, что детективы все еще расследуют мотив преступления, но "нет абсолютно никаких предположений, что это связано с терроризмом".

Инцидент произошел в центре города, где полно ночных клубов и баров. Кара Карран, промоутер одного из клубов, сказала, что видела, как несколько человек дрались на улице.

"Дралась одна группа мужчин против другой группы мужчин", - сказала она BBC, добавив, что были слышны ”расовые оскорбления".

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что это был “очень серьезный инцидент"

Напомним, ранее в Великобритании приговорили к пожизненному заключению брата террориста, который устроил теракт в Манчестере в 2017 году.

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