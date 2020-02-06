У Британії підтвердили третій випадок зараження коронавірусом

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Лікарі працюють над тим, щоб виявити будь-які контакти пацієнта

Головний лікар Англії Кріс Уітті заявив, що у третьої людини в Великобританії підтвердили позитивний результат на новий коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, в Британії загальна кількість випадків зараження коронавірусом зросла до трьох.

"Черговий пацієнт отримав позитивний результат тесту на коронавірус, в результаті чого загальна кількість випадків у Великобританії зросла до трьох", - заявив Вітті.

При цьому він зазначив, що зараз працюють над тим, щоб виявити будь-які контакти пацієнта.

Раніше повідомлялося, що у В'єтнамі кількість заражених коронавірусом збільшилася до 12 людей.

За станом на 6 лютого кількість померлих від китайського коронавіруса досягло 549 осіб. Відомо про майже 3 тисячі нових підтверджених випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавіруса. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.