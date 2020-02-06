ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии подтвердили третий случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 16:54
В Британии подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Врачи работают над тем, чтобы выявить любые контакты пациента

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что у третьего человека в Великобритании подтвердили положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в Британии общее количество случаев заражение коронавирусом возросло до трех.

"Очередной пациент получил положительный результат теста на коронавирус, в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до трех", - заявил Витти.

При этом он отметил, что сейчас работают над тем, чтобы выявить любые контакты пациента.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме количество зараженных коронавирусом увеличилось до 12 человек.

По состоянию на 6 февраля количество умерших от китайского коронавируса достигло 549 человек. Известно о почти 3 тысячах новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

Кроме того, Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.

Во Вьетнаме подтвердили два новых случая заражения коронавирусом Подозрение на коронавирус не подтвердилось у всех госпитализированных, - Минздрав
Новости Украины Великобританиявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь