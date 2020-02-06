В Британии подтвердили третий случай заражения коронавирусом

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Врачи работают над тем, чтобы выявить любые контакты пациента

Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что у третьего человека в Великобритании подтвердили положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в Британии общее количество случаев заражение коронавирусом возросло до трех.

"Очередной пациент получил положительный результат теста на коронавирус, в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до трех", - заявил Витти.

При этом он отметил, что сейчас работают над тем, чтобы выявить любые контакты пациента.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме количество зараженных коронавирусом увеличилось до 12 человек.

По состоянию на 6 февраля количество умерших от китайского коронавируса достигло 549 человек. Известно о почти 3 тысячах новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.

Кроме того, Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.