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У Британії підтвердили новий випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 21:33
У Британії підтвердили новий випадок зараження коронавірусом
Іллюстративне фото (twitter/xinhuanet)

Це вже 9 випадок зараження коронавірусом у Сполученому Королівстві

У Британії підтвердили дев'ятий випадок зараження новим видом коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили у жінки, що прилетіла до Лондону з Китаю. Хвору госпіталізували до лікарні Сент-Томас, де є спеціальне інфекційне відділення.

Крім того, у лікарні Arrowe Park на карантині перебувають 83 людини, у яких підозрювали зараження коронавірусом. Результати тесту на коронавірус у пацієнтів виявилися негативними й тепер вони зможуть покинути лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у британському місті Брайтон закрили місцеву лікарню після того, як в одного з лікарів виявили коронавірус. Лікар міг заразитися від хворого коронавірусом британця, якого напередодні лікував.

Крім того, у Сінгапурі новим видом коронавірусу заразилися ще 3 людини. Загальна кількість інфікованих у Сінгапурі досягла 50, з них 8 - у критичному стані. Ще 15 осіб одужали та були виписані з лікарень.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 12 лютого, коронавірусом COVID-19 захворіли понад 44 тис. осіб. Від вірусу загинули 1114 осіб, ще 4781 - повністю одужали.

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