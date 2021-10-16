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Британського депутата вбили під час зустрічі з виборцями, поліція заявила про теракт

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Великобританія, Субота 16 жовтня 2021 09:57
Британського депутата вбили під час зустрічі з виборцями, поліція заявила про теракт Фото: вбивство британського депутата розглядають як теракт (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Депутат британського парламенту Девід Емесс був вбитий під час зустрічі з виборцями в депутатській приймальні в церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. Правоохоронці розглядають цю справу як теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відомом, що Девід Емесс отримав кілька ножових поранень, у поліції припускають можливий потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом.

За даними ЗМІ, і за підозрою у вбивстві чиновника було заарештовано 25-річного місцевого жителя, він є громадянином Великобританії та, ймовірно, родом із Сомалі.

Правоохоронці стверджують, що чоловік діяв сам, однак розслідування обставин інциденту ще триває, проводяться обшуки за двома адресами в районі Лондона.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в Ессексі.

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