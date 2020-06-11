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Річниця безвізу: за 3 роки майже 12 млн українців отримали біометрику

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 15:02
Річниця безвізу: за 3 роки майже 12 млн українців отримали біометрику
Фото: біометричний закордонний паспорт (РБК-Україна)

Біометричний паспорт дозволяє подорожувати до ЄС без візи

Понад 11,5 мільйонів громадян України отримали закордонний біометричний паспорт за три роки з моменту впровадження безвізового режиму. Безвізовий режим був схвалений Радою Євросоюзу у травні 2017 року.

Про це повідомили у Державній міграційній службі України.

У ДМСУ додали, що загалом, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів у січні 2015 року було оформлено вже 15 мільйонів цих документів.

У відомстві зазначили, що під час карантину спостерігався спад кількості заяв на оформлення закордонних паспортів, але після послаблення обмежень кількість бажаючих отримати біометрику зростає.

Зазначимо, що використовувати біометричні закордонні паспорти для подорожей до країн Євросоюзу без віз українці отримали змогу 11 червня 2017 року.

Нагадаємо, Канада надішле в Україну місію для оцінки можливості укладення угоди про спрощення візового режиму для українців.

Додамо, в Єврокомісії не бачать необхідності в перегляді безвізового режиму з Україною через коронакризу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГМСбиометрические паспортаБезвиз
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