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У Британії оштрафували банк за порушення санкцій проти Росії

Новини » Політика     01.04.2020 - 16:06
У Британії оштрафували банк за порушення санкцій проти Росії
Фото: Standard Chartered Bank (wikimedia by Cobaltblue25)

Standard Chartered Bank оштрафували на понад 25 млн доларів

Управління з впровадження фінансових санкцій Британії оштрафувало лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення європейських санкцій проти Росії, накладених за окупацію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Steet Journal.

За даними британського регулятора, на Standard Chartered Bank було покладено штраф у розмірі 25,41 млн доларів за кредитування турецького банку DenizBank у 2014 році, який на той час був дочірньою компанією російського "Сбербанку" і перебував під санкціями.

Зазначається, що у період з квітня 2015 року по січень 2018 року лондонський банк видав DenizBank понад 100 кредитів, а російський "Сбербанк" перебував під європейськими санкціями з 2014 року.

Наголошується, що це найбільший штраф, який британський регулятор коли-небудь накладав.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко заявляв, що Росія на тлі економічної кризи та пандемії коронавірусу буде намагатися скасувати введені проти неї санкції. Мережко вважає, що Кремль буде посилювати тиск на країни ЄС, в першу чергу на Францію та Німеччину.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що санкцій проти Росії залежать від припинення агресії проти України й у Європейському союзі це розуміють. При цьому Росія регулярно намагається домогтися послаблення санкцій.

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