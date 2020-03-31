ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії через кризу немає іншого виходу, як намагатися зняти санкції, - Мережко

Новини » Фінансова криза 2020     31.03.2020 - 12:55
У Росії через кризу немає іншого виходу, як намагатися зняти санкції, - Мережко
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

У Раді вважають, що Росія буде посилювати тиск на ключові країни ЄС

На тлі економічної кризи, в тому числі через пандемію коронавірусу, у Російської Федерації немає іншого виходу, як намагатися скасувати санкції. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гуманітарний шантаж: як Путін використовує COVID-19 для зняття санкцій".

Як пояснив РБК-Україна голова комітету Верховної ради з зовнішньої політики Олександр Мережко, напередодні економічної кризи ситуація в Росії погіршується.

"Справа в тому, що у неї немає іншого виходу - тільки намагатися скасувати ці санкції. Розрахунок на те, що на Україну будуть звертати менше уваги і Росія хоче скористатися цією можливістю", - зазначив нардеп.

Він вважає, що Москва продовжить посилювати тиск на ключові країни Євросоюзу в питанні перегляду санкцій. В першу чергу, мова йде про Францію та Німеччину.

"Зараз ми бачимо, що Росія заграє з Італією, щоб поліпшити свій імідж. Вони намагаються робити вигляд, що це не агресивна держава, а гуманітарна, яка надає допомогу. Це цинічна політична гра", - підкреслив Мережко.

Він також нагадав, що щоразу на тлі кризи Росія "вирішувала питання" за рахунок агресії проти сусідів, зокрема, проти Грузії в 2008 році.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у ЄС розуміють прив'язку санкцій проти Росії до агресії в Україні.

Раніше також США продовжили санкції проти Росії за кібератаки.

Штраф від 17 тис. грн і кримінальна відповідальність: як в Києві каратимуть за порушення карантину У Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією
Новини України Російська ФедераціякризисСанкціїКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся