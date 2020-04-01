В Британии оштрафовали банк за нарушение санкций против России

Фото: Standard Chartered Bank (wikimedia by Cobaltblue25)

Standard Chartered Bank оштрафовали на 25 млн долларов

Управление по внедрению финансовых санкций Британии оштрафовало лондонский банк Standard Chartered Bank за нарушение европейских санкций против России, наложенных за оккупацию Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Steet Journal.

По данным британского регулятора, на Standard Chartered Bank был возложен штраф в размере 25,41 млн долларов за кредитование турецкого банка DenizBank в 2014 году, который в то время был дочерней компанией российского "Сбербанка" и находился под санкциями.

Отмечается, что в период с апреля 2015 года по январь 2018 года лондонский банк выдал DenizBank более 100 кредитов, а российский "Сбербанк" находился под европейскими санкциями с 2014 года.

Отмечается, что это самый большой штраф, который британский регулятор когда-нибудь накладывал.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко заявлял, что Россия на фоне экономического кризиса и пандемии коронавируса будет пытаться отменить введенные против нее санкции. Мережко считает, что Кремль будет усиливать давление на страны ЕС, в первую очередь на Францию и Германию.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что санкций против России зависят от прекращения агрессии против Украины и в Европейском союзе это понимают. При этом Россия регулярно пытается добиться ослабления санкций.