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Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії ЄС

Новини » Політика     06.12.2019 - 09:13
Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії ЄС
Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

Колишній президент Євроради сказав, що відсутність Brexit була би краще для обох сторін

Екс-президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був "однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС". Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був "найбыльш болючим і сумним досвідом" за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції, вибори Дональда Трампа.

"Це чиста ілюзія [думати], що легше встановити хороші відносини з Великобританією, коли вона знаходиться за межами ЄС", - сказав Туск.

Він також додав, що для обох сторін - Европейкого союзу і Британії - буде краще, якщо не буде Brexit.

Нагадаємо, нещодавно Консервативна партія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявила, що наполягає на реформуванні прикордонних правил для громадян Євросоюзу після виходу Великобританії зі складу ЄС.

Раніше повідомлялося, що держави-члени, члени Європарламенту і нова комісія ЄС готуються розпочати обговорення майбутнього "постбрекситской" Європи на початку наступного року.

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