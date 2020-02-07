У Британії заперечили скасування торговельних санкцій проти Росії

Лондон не збирається скасовувати торговельні санкції проти Російської Федерації, а планує переглянути частину контрзаходів у сфері торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Британії в Україні в Facebook.

У посольстві пояснили, що в оголошенні Міністерства міжнародної торгівлі Британії не йдеться про скасування санкцій проти Росії, ба більше, Лондон за підсумками перегляду планує зберегти контрзаходи проти РФ.

"У вчорашньому оголошенні йдеться про контрзаходи у сфері торгівлі, а не про санкції. Ці заходи ґрунтуються на економічних фактах і не виходять з політичних міркувань", - заявили в посольстві.

Зазначається, що Британія планує зберегти 43 з 106 чинних контрзаходів Євросоюзу в рамках своєї власної системи захисту торгівлі. Лондон проаналізує кожен з 43 контрзаходів, щоб переконатися у їх необхідності.

"Цей аналіз визначить, чи слід продовжувати застосовувати ті чи ті заходи та на якому рівні, коли Британія розпочне провадити незалежну торговельну політику. Інструменти захисту, про які йшлося в оголошенні, є першими із 43, що підлягають перегляду", - розповіли в диппредставництві.

Крім того, впродовж перехідного періоду після Brexit Лондон буде дотримуватися політики санкцій Євросоюзу та у повній мірі використовувати повноваження, передбачені національним законодавством про санкції. Однак Британія буде дещо обмежена у питанні самостійного запровадження заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія переглянула список торговельних обмежень та скасувала деякі з них. Зазначалося, що Лондон збирається зняти обмеження для деяких видів товарів з Росії.

Також РБК-Україна писало, що Британія пом'якшила санкції проти Росії. Великобританія внесла поправки в закон про експортний контроль, прийнятий у зв'язку з санкціями проти Росії.