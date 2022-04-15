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Британія заморозила 10 млрд доларів активів двох бізнес-партнерів Абрамовича

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П'ятниця 15 квітня 2022 01:28
Британія заморозила 10 млрд доларів активів двох бізнес-партнерів Абрамовича Фото: мільярдер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Володимир Костирін

Велика Британія застосувала санкції проти двох близьких бізнес-партнерів російського олігарха і власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича. Вони зазнали найбільшого заморожування активів, коли-небудь введеного Лондоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Йдеться про арешт суми в 10 мільярдів доларів на рахунках директора ФК "Челсі" Євгена Тененбаума, і ще одного ділового партнера Абрамовича Давида Давидовича, якому також був заборонений в'їзд до Британії

Абрамович передав їм свої дві компанії Ervington Investments Limited та Norma Investments в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

За словами міністра закордонних справ Великоъ Британії Ліз Трасс, уряд з метою ослаблення "військової машини Путіна" націлюється на коло людей, найближчих до Кремля.

"Ми будемо продовжувати вводити санкції доти, доки Путін не зазнає невдачі в Україні", - додала чиновник.

Нагадаємо, Абрамович намагався продати ФК "Челсі" до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха були занесені в чорний список.

Також ми писали, що у Абрамовича заморозили активи на 7 мільярдів доларів.

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