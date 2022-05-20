Для компенсації. Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, виручені гроші підуть на компенсації, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського .

"Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожен постраждалий від дій російської армії зможе отримати компенсацію своїх втрат", - сказав Зеленський.

За його словами, договір дозволить заарештувати чи заморозити російські активи та майно, які перебувають у юрисдикції країн-партнерів. Крім того, угода дозволить їх конфіскувати та направити до спеціально створеного фронту.

"З якого всі постраждалі від російської агресії зможуть отримати відповідну компенсацію. Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби та кожного снаряда, які вона випустила Україною", - резюмував Зеленський.