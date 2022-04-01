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У Британії стурбовані, що союзники підштовхнуть Україну піти на поступки, - The Times

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В уряді Великобританії стурбовані тим, що союзники занадто тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого завершення війни. Чиновники вважають, що Україна може отримати невигідні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Відзначається, що США, Франція і Німеччина підштовхнуть Україну піти на значні поступки, щоб врегулювати конфлікт. У британському уряді заявили, що союзники "занадто прагнуть" укласти мирну угоду.

При цьому в ЗМІ зазначили, що в останній розмові глава уряду Британії Борис Джонсон закликав президента Володимира Зеленського не відступати. Він назвав Володимира Путіна "брехуном і хуліганом", який використовує розмови, щоб "вимотати і змусити піти на поступки".

Нагадавши, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Євроради Шарлем Мішелем.

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Війна Росії проти УкраїниВеликобританіяБорис ДжонсонВолодимир Зеленський