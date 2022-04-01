Обговорили економічну підтримку і рух України до ЄС, - Зеленський про розмову з главою Євроради

Президент України Володимир Зеленський поговорив з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. На цій зустрічі він обговорив не тільки фінансову підтримку, а й просування України до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Він також підкреслив, що саме зараз Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів, коли російські військові зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.

"Предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проєктів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії. Президент заявив, що "дипломатичний фронт" не менш важливий, ніж бойові дії на території України.

Раніше Зеленський провів годинну бесіду з Байденом про допомогу США і посилення санкцій проти Росії.

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