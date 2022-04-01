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Обговорили економічну підтримку і рух України до ЄС, - Зеленський про розмову з главою Євроради

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П'ятниця 01 квітня 2022 00:44
Обговорили економічну підтримку і рух України до ЄС, - Зеленський про розмову з главою Євроради Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський поговорив з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. На цій зустрічі він обговорив не тільки фінансову підтримку, а й просування України до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проєктів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС", - заявив глава держави.

Він також підкреслив, що саме зараз Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів, коли російські військові зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.

Нагадаємо, Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії. Президент заявив, що "дипломатичний фронт" не менш важливий, ніж бойові дії на території України.

Раніше Зеленський провів годинну бесіду з Байденом про допомогу США і посилення санкцій проти Росії.

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