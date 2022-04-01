Обговорили економічну підтримку і рух України до ЄС, - Зеленський про розмову з главою Євроради
Президент України Володимир Зеленський поговорив з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. На цій зустрічі він обговорив не тільки фінансову підтримку, а й просування України до членства в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
"Предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проєктів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС", - заявив глава держави.
Він також підкреслив, що саме зараз Україна потребує більшої підтримки від західних партнерів, коли російські військові зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.
Нагадаємо, Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії. Президент заявив, що "дипломатичний фронт" не менш важливий, ніж бойові дії на території України.
Раніше Зеленський провів годинну бесіду з Байденом про допомогу США і посилення санкцій проти Росії.
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