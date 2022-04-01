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В Британии обеспокоены, что союзники подтолкнут Украину пойти на уступки, - The Times

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В правительстве Великобритании обеспокоены тем, что союзники слишком давят на президента Владимира Зеленского касательно скорейшего завершения войны. Чиновники считают, что Украина может получить невыгодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отмечается, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину пойти на значительные уступки, чтобы урегулировать конфликт. В британком правительстве заявили, что союзники "слишком стремятся" заключить мирное соглашение.

При этом в СМИ отметили, что в последнем разговоре глава правительства Британии Борис Джонсон призвал президента Владимира Зеленского не отступать. Он назвал Владимира Путина "лжецом и хулиганом", который использует разговоры, чтобы "измотать и заставить пойти на уступки".

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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Война России против УкраиныВеликобританияБорис ДжонсонВладимир Зеленский