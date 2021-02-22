В Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения
Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. При этом сами карантинные ограничения начнут ослаблять в Британии уже в марте.
Об этом говорится в правительственной программе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.
Из документа следует, что рабочая группа к 12 апреля подготовит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы "как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и штаммами" коронавируса.
"После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - говорится в документе.
Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.
Отметим, что лица, прибывающие в Британию, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
Напомним, сегодня премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.
Ранее сообщалось, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.