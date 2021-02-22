В Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения

Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. При этом сами карантинные ограничения начнут ослаблять в Британии уже в марте.

Об этом говорится в правительственной программе отмены ограничений , введенных из-за коронавируса.

Из документа следует, что рабочая группа к 12 апреля подготовит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы "как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и штаммами" коронавируса.

"После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - говорится в документе.

Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.

Отметим, что лица, прибывающие в Британию, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.