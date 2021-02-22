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В Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения

Новина українською → Лондон, Понедельник 22 февраля 2021 21:10
В Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения Фото: девушка в аэропорту (freepik)
Автор: РБК-Украина

Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. При этом сами карантинные ограничения начнут ослаблять в Британии уже в марте.

Об этом говорится в правительственной программе отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.

Из документа следует, что рабочая группа к 12 апреля подготовит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы "как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и штаммами" коронавируса.

"После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - говорится в документе.

Жителям Великобритании запрещены поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Также в страну нельзя въезжать иностранным туристам, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочных виз.

Отметим, что лица, прибывающие в Британию, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Напомним, сегодня премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.

Ранее сообщалось, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.

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