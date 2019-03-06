У Британії назвали терміни підготовки відповіді НАТО на російські ракети

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Альянс розглядає кроки як оборонного, так і наступального характеру

У Міноборони Великобританії заявили, що опрацювання НАТО відповідних заходів на розміщення Росією заборонених ракетним договором США і РФ озброєнь займе від 6 до 9 місяців. Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, в якості відповіді 29 країн альянсу розглядають кроки як оборонного, так і наступального характеру. У Міноборони заявили, що РФ порушувала умови ДРСМД близько 5 років і вже розмістила заборонені договором ракети на території Європи

"Після 6-9 місяців ми отримаємо від НАТО конкретну позицію. Це (відповідь, - ред.) може включати або не включати в себе розміщення нових наземних ракет в Європі, але так чи інакше ми повинні прийняти підсумкове рішення, як саме варто відповісти на нову загрозу, яку представляє Росія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про припинення ракетного договору.

Як писало РБК-Україна раніше, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в ЄС у відповідь на порушення РФ ракетного договору.

На початку лютого на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.