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В Австрії затримали підозрюваного у вчиненні атак від імені ІДІЛ в Німеччині

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 22:07
В Австрії затримали підозрюваного у вчиненні атак від імені ІДІЛ в Німеччині
Ілюстративне фото (bundespolizei.de)

Його підозрюють у вчиненні атак на швидкісних залізничних трасах в Німеччині

У Відні затримали передбачуваного прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава", підозрюваного у вчиненні атак на швидкісних залізничних трасах в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У правоохоронних органів є інформація, з дуже великою ймовірністю підтверджує провину 42-річного громадянина Іраку. Відносно чоловіка виданий ордер на арешт у зв'язку з підозрами у скоєнні терористичних атак, спробі вбивства, нанесення серйозного матеріального збитку й членство в терористичній угруповання.

За даними слідства, 7 жовтня 2018 року підозрюваний натягнув сталевий трос над коліями поблизу населеного пункту Аллерсберг в Баварії на швидкісній залізничній трасі Нюрнберг-Мюнхен. В результаті зіткнення поїзда ICE з перешкодою ніхто не постраждав, машиніст почув лише підозрілий звук, але продовжив рух поїзда, оскільки несправностей не виявив. На вокзалі в Мюнхені потім були встановлені незначні пошкодження складу.

Пізніше слідчі знайшли на коліях у Аллерсберге фрагменти дерев'яних і металевих деталей, а також частини сталевого троса. Крім того, на місці події були виявлені записка і графіті на арабською мовою з "абстрактними погрозами" і заявами про підтримку ІДІЛ.

Нагадаємо, у Німеччині уряд домовився про позбавлення у майбутньому громадянства німецьких бойовиків, які воюють на боці терористичного угруповання "Ісламська держава".

 

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