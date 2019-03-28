У Чехії затримали двох підозрюваних у нападі на поїзди у Німеччині

Ілюстративне фото (blog praguemorning.cz)

Правоохоронці затримали в аеропорту Праги підозрюваних у приналежності до терористичної організації

У Празі (Чехія) затримали ще двох підозрюваних у зв'язку з нападами на швидкісні потяги в Німеччині. Про це повідомляє Washington Times.

Повідомляється, що правоохоронці затримали в аеропорту Праги двох підозрюваних у приналежності до терористичної організації разом з чоловіком, затриманим за напади на швидкісні потяги в Німеччині.

За даними слідства, 7 жовтня 2018 року підозрюваний натягнув сталевий трос над коліями поблизу населеного пункту Аллерсберг в Баварії на швидкісній залізничній трасі Нюрнберг-Мюнхен. В результаті зіткнення поїзда ICE з перешкодою ніхто не постраждав, машиніст почув лише підозрілий звук, але продовжив рух поїзда, оскільки несправностей не виявив. На вокзалі в Мюнхені потім були встановлені незначні пошкодження складу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Відні затримали ймовірного прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава", підозрюваного у вчиненні атак на швидкісних залізничних трасах в Німеччині.