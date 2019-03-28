ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чехії затримали двох підозрюваних у нападі на поїзди у Німеччині

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 22:57
У Чехії затримали двох підозрюваних у нападі на поїзди у Німеччині
Ілюстративне фото (blog praguemorning.cz)

Правоохоронці затримали в аеропорту Праги підозрюваних у приналежності до терористичної організації

У Празі (Чехія) затримали ще двох підозрюваних у зв'язку з нападами на швидкісні потяги в Німеччині. Про це повідомляє Washington Times.

Повідомляється, що правоохоронці затримали в аеропорту Праги двох підозрюваних у приналежності до терористичної організації разом з чоловіком, затриманим за напади на швидкісні потяги в Німеччині.

За даними слідства, 7 жовтня 2018 року підозрюваний натягнув сталевий трос над коліями поблизу населеного пункту Аллерсберг в Баварії на швидкісній залізничній трасі Нюрнберг-Мюнхен. В результаті зіткнення поїзда ICE з перешкодою ніхто не постраждав, машиніст почув лише підозрілий звук, але продовжив рух поїзда, оскільки несправностей не виявив. На вокзалі в Мюнхені потім були встановлені незначні пошкодження складу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Відні затримали ймовірного прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава", підозрюваного у вчиненні атак на швидкісних залізничних трасах в Німеччині.

В Австрії затримали підозрюваного у вчиненні атак від імені ІДІЛ в Німеччині У Німеччині стався витік аміаку в льодовому палаці
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ГерманияЧехия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся