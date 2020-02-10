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У світі кількість хворих коронавірусом перевищила 40 тисяч

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 04:14
У світі кількість хворих коронавірусом перевищила 40 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Китайські ЗМІ повідомляють про 909 смертей

За станом на неділю, 9 лютого, підтверджено понад 40 тисяч випадків зараження коронавірусом нового типу. Про це передає агентство CGTN.

Наголошується, що за добу в Китаї зареєстровано 3073 нових заражень. Коронавірус підтверджено у 40 235 осіб, у тому числі 36 - у Гонконгу, 10 - в Макао і 18 - в Тайвані.

Зареєстровано 909 смертей, в тому числі один випадок в Гонконзі. З лікарень виписано 3283 людини. Ще у 23 тисяч 589 осіб є підозри на зараження.

Нагадаємо, станом на 8 лютого, у світі були підтверджені лабораторно 34 909 випадків захворювань новим коронавірусом 2019-nCoV. З них 724 закінчилися смертю. При цьому 71% всіх випадків інфікування зафіксовані в одній провінції Китаю Хубей.

Додамо, як повідомило Міністерство охорони здоров'я України 9 лютого, громадянин України виявився одним з заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії. Українець знятий з круїзного лайнера і доставлений в японську лікарню, де не менше 14 днів перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним наглядом.

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