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У Британії допустили ослаблення локдауну в лютому

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що локдаун в країні буде ослаблений. За його словами, уряд розгляне потенціал ослаблення обмежень до середини лютого.

Про це повідомляє Sky News.

"Але не забувайте, що ця країна досягла величезного прогресу у зменшенні інфекцій, я не думаю, що люди хочуть спостерігати ще один великий сплеск заражень", - заявив Джонсон.

При цьому в офісі прем'єра Британії уточнили, що мова йде саме про оцінку даних для потенційного ослаблення обмежень, а не власне ослаблення до середини лютого.

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прем'єр-міністр Борис Джонсон відмовився називати орієнтовні дати виходу з поточного локдауну в країні.

Крім того, уряд Британії вивчає можливість запровадження соціальних виплат тим, хто заразився COVID.

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