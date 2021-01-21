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"Занадто рано про це говорити": у Британії не знають, коли вийдуть з локдауну

Лондон, Четвер 21 січня 2021 15:09
"Занадто рано про це говорити": у Британії не знають, коли вийдуть з локдауну
Фото: порожня вулиця в Престоні (flickr.com/tonyworrall)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не готовий називати орієнтовні дати пом'якшення карантину в країні. У країні триває стрімке зростання нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Джонсон зазначив, що новий штам вірусу продовжує швидко поширюватися по країні.

"Поки дуже рано говорити про те, коли ми зможемо пом'якшити частину обмежень", - сказав Джонсон.

У Великобританії залишаються високими показники приросту нових випадків зараження і смертей, також складна ситуація з госпіталізацією пацієнтів. Показник приросту впав з пікової позначки в 68 тисяч 8 січня до 38 тисяч нових випадків в середу, але кількість смертей збільшується. 19 січня зафіксували 1820 смертей.

Раніше міністр закордонних справ Домінік Рааб висловлював надію, що пом'якшити карантин вдасться в березні, у чому, за рахунок масштабної вакцинації. У Британії розраховують прищепити групи ризику в розмірі 14 мільйонів чоловік до середини лютого.

На поточний момент в країні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 4,6 мільйона осіб.

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