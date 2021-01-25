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В Британии допустили ослабление локдауна в феврале

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что локдаун в стране будет ослаблен. По его словам, правительство рассмотрит потенциал ослабления ограничений к середине февраля.

Об этом сообщает Sky News.

"Но не забывайте, что эта страна достигла огромного прогресса в уменьшении инфекций, я не думаю, что люди хотят наблюдать еще один большой всплеск заражений", - заявил Джонсон.

При этом в офисе премьера Британии уточнили, что речь идет именно об оценке данных для потенциального ослабления ограничений, а не собственно ослабление к середине февраля.

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е премьер-министр Борис Джонсон отказался называть ориентировочные даты выхода из текущего локдауна в стране.

Кроме того, правительство Британии изучает возможность введения социальных выплат тем, кто заразился COVID.

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