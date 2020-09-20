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У Британії будуть штрафувати на 10 тисяч фунтів за порушення самоізоляції

Велика Британія, Неділя 20 вересня 2020 04:50
У Британії будуть штрафувати на 10 тисяч фунтів за порушення самоізоляції
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)
Автор: РБК-Україна

Уряд Великої Британії планує ввести штрафи від однієї до 10 тисяч фунтів стерлінгів (36 - 363 тисяч грн відповідно) для громадян, які відмовляться від самоізоляції. Досі порада самоізолюватися була тільки рекомендованою.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає BBC.

Люди будуть зобов'язані ізолюватися, якщо у них позитивний результат тесту на коронавірус або якщо вони під наглядом після контакту з зараженим.

Нові заходи також включають одноразову виплату підтримки в розмірі 500 фунтів стерлінгів для осіб з низькими доходами і штраф для роботодавців, які карають тих, кому треба самоізолюватися.

Спочатку штрафи будуть починатися з 1 000 фунтів стерлінгів, а потім підвищуватися до 10 000 фунтів стерлінгів при повторенні і найбільш кричущих порушеннях. Досі порада самоізолюватися була тільки рекомендованою.

Оголошуючи про нові правила для Англії, прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що найкращий спосіб боротися з вірусом - це слідувати правилам.

"Тому ніхто не недооцінює, наскільки це важливо, нові правила означатимуть, що ви зобов'язані зробити це за законом, якщо у вас є вірус або якщо це було запропоновано медиками. Людям, які вирішать ігнорувати правила, загрожують значні штрафи", - говорить Джонсон.

Нагадаэмо, Джонсон 18 вересня сказав, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

В багатьох містах кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

В Британії з 9 вересня посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням.

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