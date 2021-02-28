У Британії більше 20 мільйонів людей отримали дозу COVID-вакцини

У Великобританії вже більше 20 мільйонів чоловік отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 800 тисяч осіб повністю щеплені.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок.

Точну кількість людей, що отримали мінімум одну дозу вакцини не повідомляється. Вчора було відомо, що 769 тисяч осіб вже щеплені двома дозами вакцини.

Хенкок назвав показник "вражаючим досягненням для країни" і закликав йти на вакцинацію тих, чия черга ще не дійшла.