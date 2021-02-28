В Британии более 20 миллионов человек получили дозу COVID-вакцины

В Великобритании уже более 20 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Почти 800 тысяч человек полностью привиты.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Точное количество людей, получивших минимум одну дозу вакцины не сообщается. Вчера было известно, что 769 тысяч человек уже привиты двумя дозами вакцины.

Хэнкок назвал показатель "впечатляющим достижением для страны" и призвал идти на вакцинацию тех, чья очередь еще не пришла.