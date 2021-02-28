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В Україні за суботу вакцинували від COVID майже 100 осіб

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 10:59
В Україні за суботу вакцинували від COVID майже 100 осіб Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Україні від коронавірусу вакцинували вже більше ніж три тисяч осіб. За минулу добу, 27 лютого, щеплення зробили 90 осіб.

Про це повідомляє "Коронавірус.Інформація" Telegram.

З початку кампанії по вакцинації щеплено 3141 особа.

Зазначається, що в суботу вакцинація проходила у трьох областях. У Донецькій області за добу провели 50 щеплень, у Луганській - 20 щеплень; у Херсонській - 20 щеплень.

В Україні за суботу вакцинували від COVID майже 100 осіб

Нагадаємо, 24 лютого в країні почалася масова вакцинація. В Україні доступні 500 тисяч доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

Крім того, при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній необхідний, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Зазначимо, що в Україні підтвердили майже 6 тисяч випадків зараження коронавірусом. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

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