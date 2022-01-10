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Сили тероборони можуть швидко "наростити м’язи" в сотні тисяч резервістів, - командувач

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 січня 2022 18:26
Сили тероборони можуть швидко "наростити м’язи" в сотні тисяч резервістів, - командувач Фото: Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні повним ходом триває формування підрозділів Сил територіальної оборони. Бригада тероборони з'явиться у кожному обласному центрі країни.

Про це заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform.

"Бригади та батальйони у штаті мирного часу налічуватимуть 10 тисяч військовослужбовців. Це організаційні ядра, які здатні розгорнути й забезпечити зброєю підрозділи до штату воєнного часу. Отже, на хребет Сил тероборони за короткий проміжок часу зможуть нарости м’язи в декілька сотень тисяч резервістів", - сказав командувач.

Галушкін зазначив, що найближчим часом в Україні завершиться формування та комплектування чотирьох Регіональних управлінь та 25 бригад Сил територіальної оборони.

"Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві. До складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, що розміщені в кожному районі згідно із адміністративним розподілом території України", - додав він.

Нагадаємо, 1 січня набув чинності закон, який передбачає створення Сил територіальної оборони. Того ж дня президент призначив Галушкіна командувачем цих сил.

Також РБК-Україна розповідало, хто не зможе потрапити до Сил територіальної оборони.

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