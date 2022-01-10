Сили тероборони можуть швидко "наростити м’язи" в сотні тисяч резервістів, - командувач
В Україні повним ходом триває формування підрозділів Сил територіальної оборони. Бригада тероборони з'явиться у кожному обласному центрі країни.
Про це заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform.
"Бригади та батальйони у штаті мирного часу налічуватимуть 10 тисяч військовослужбовців. Це організаційні ядра, які здатні розгорнути й забезпечити зброєю підрозділи до штату воєнного часу. Отже, на хребет Сил тероборони за короткий проміжок часу зможуть нарости м’язи в декілька сотень тисяч резервістів", - сказав командувач.
Галушкін зазначив, що найближчим часом в Україні завершиться формування та комплектування чотирьох Регіональних управлінь та 25 бригад Сил територіальної оборони.
"Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві. До складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, що розміщені в кожному районі згідно із адміністративним розподілом території України", - додав він.
Нагадаємо, 1 січня набув чинності закон, який передбачає створення Сил територіальної оборони. Того ж дня президент призначив Галушкіна командувачем цих сил.
Також РБК-Україна розповідало, хто не зможе потрапити до Сил територіальної оборони.