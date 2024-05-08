Бригада "Помста" украинским дроном Vampire уничтожила противника в Серебрянском лесу (видео)

"Ночным ударным бомбером Vampire пограничники бригады "Помста" уничтожили несколько укрытий противника в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.

Что известно о Vampire

Vampire – это дроны украинского производства, часть деталей к которым печатают на 3D-принтерах и это делает их дешевле. Vampire является большим гексакоптером и поднимает полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 километров.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

дальность полета: 10 км;

дальность связи: 6 км;

высота полета: 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;

время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Использование дронов на фронте

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину использование беспилотников вышло на новый уровень. В частности президент Владимир Зеленский поручил увеличить их производство в Украине.

С начала вторжения украинцам удалось скопировать российский дрон-камикадзе Ланцет.

А сегодня гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .