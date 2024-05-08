RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бригада "Помста" украинским дроном Vampire уничтожила противника в Серебрянском лесу (видео)

Фото: дрон Vampire (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские защитники из бригады "Помста" с помощью беспилотника украинского производства Vampire уничтожили позиции россиян в Серебрянском лесу.

Как сообщает РБК-Украина, видео использования дрона было опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы.

"Ночным ударным бомбером Vampire пограничники бригады "Помста" уничтожили несколько укрытий противника в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.

Что известно о Vampire

Vampire – это дроны украинского производства, часть деталей к которым печатают на 3D-принтерах и это делает их дешевле. Vampire является большим гексакоптером и поднимает полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 километров.

Беспилотник может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Характеристики:

  • дальность полета: 10 км;
  • дальность связи: 6 км;
  • высота полета: 400 м;
  • скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без погрузки;
  • время полета: 37 мин без погрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Использование дронов на фронте

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину использование беспилотников вышло на новый уровень. В частности президент Владимир Зеленский поручил увеличить их производство в Украине.

С начала вторжения украинцам удалось скопировать российский дрон-камикадзе Ланцет.

А сегодня гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дроновКонтрнаступление ВСУ