Бригада "Помста" українським дроном Vampire знищила противника у Серебрянському лісі (відео)

Українські захисники з бригади "Помста" за допомогою безпілотника українського виробництва Vampire знищили позиції росіян у Серебрянському лісі.
Як повідомляє РБК-Україна, відео використаня дрону було опубілковано в Telegram-каналі Держприкордонслужби.
"Нічним ударним бомбером Vampire прикордонники бригади "Помста" знищили кілька укриттів противника у Серебрянському лісі", - сказано у повідомленні.
Vampire - це дрони українського виробництва, частину деталей до яких друкують на 3D-принтерах і це робить їх дешевше. Vampire є великим гексакоптером та підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 кілометрів.
Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.
Характеристики:
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну використання безпілотників вийшло на новий рівень. Зокрема, президент Володимир Зеленський доручив збільшити їх виробництво в Україні.
З початку вторгнення українцям вдалося скопіювати російський дрон-камікадзе "Ланцет".
А сьогодні гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136.
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