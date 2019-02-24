Brexit без угоди не спричинить хаос в Європі, - єврокомісар

Європейський союз давно готується до сценарію виходу Британії без угоди

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что выход Британии из Европейского союза (Brexit) без соглашения не повлечет хаос в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Московиси для Europe1.

По словам еврокомиссара, сейчас проблема несет сугубо политический характер, так как теперь парламент Британии должен решить, по какому сценарию произойдет выход из ЕС.

"Не надо делать Brexit полным крахом и концом света ... Все было предусмотрено в ходе переговоров, которые длятся уже почти 3 года. Проблема теперь имеет политический характер, так как необходимо, чтобы британский парламент вынес свое решение большинством голосов, но каким оно будет, никто сейчас не знает", - заявил Московиси.

Кроме того, Московиси отметил, что Европейский союз уже давно готовится к возможному выходу Британии из ЕС без соглашения.

"Это будет то, что я называю "черным сценарием". И задача в данном случае для Европейской комиссии заключается в том, чтобы быть готовыми к этому", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что трое британских министров требуют отложить выход Британии из Европейского союза. С таким требованием выступили министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк