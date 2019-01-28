Brexit без угоди з ЄС навряд чи стане можливий, - міністр освіти Британії

Хіндс говорить, що переважна більшість його колег по палаті громад хочуть, щоб була укладена "хороша угода"

Министр образования Великобритании Дамиан Хиндс заявил, что Brexit без соглашения с ЕС вряд ли станет официальным направлением политики правительства Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Хиндс говорит, что подавляющее большинство его коллег по палате общин "абсолютно точно хотят, чтобы была заключена хорошая сделка".

"Я не вижу того, чтобы Brexit без соглашения действительно стал политикой правительства, потому что мы хотим заключить соглашение", - сказал Хиндс.

Ранее сообщалось, что Британия в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране.

Напомним, лидер нижней палаты парламента Британии Андреа Ледсом заявила, что дата выхода Британии из состава ЕС может быть перенесена на несколько недель для того, чтобы дать правительству время для одобрения законодательства.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ЕС готов отложить дату Brexit до мая. Курц отметил, что Европейский союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit.