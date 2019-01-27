Британія може оголосити воєнний стан після Brexit

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У Лондоні обговорюють доцільність застосування Акту про надзвичайні ситуації від 2004 року

Британія у разі неупорядкованого Brexit може ввести воєнний стан для запобігання хаосу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Sunday Times.

В даний час в уряді Сполученого Королівства обговорюється доцільність застосування в такому разі Акта про надзвичайні ситуації від 2004 року, який дозволяє вводити комендантську годину, здійснювати конфіскацію майна, обмежувати свободу пересувань і задіяти збройні сили для придушення заворушень. Уряд в подібних обставинах може отримати право вносити поправки в будь-яке законодавство за винятком Акта про права людини.

П словами співрозмовника видання, планувальники в якості моделі порушення порядку розглядають ситуацію, що виникла через збої, викликані виверженням вулкана в Ісландії в 2010 році.

Також газета повідомляє, що уряд в Лондоні домагається продовження годин роботи для парламентарів, щоб дати їм можливість завершити розробку законодавства щодо Brexit до виходу Британії зі складу Європейського союзу.

Нагадаємо, лідер нижньої палати парламенту Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, щоб дати уряду для схвалення законодавства.

Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.