Brexit без угоди з ЄС навряд чи стане можливий, - міністр освіти Британії

Фото: Даміан Хіндс (flickr.com)

Хіндс говорить, що переважна більшість його колег по палаті громад хочуть, щоб була укладена "хороша угода"

Міністр освіти Великобританії Даміан Хіндс заявив, що Brexit без угоди з ЄС навряд чи стане офіційним напрямом політики уряду Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Хіндс говорить, що переважна більшість його колег по палаті громад "абсолютно точно хочуть, щоб була укладена хороша угода".

"Я не бачу того, щоб Brexit без угоди дійсно став політикою уряду, тому що ми хочемо укласти угоду»" - сказав Хіндс.

Раніше повідомлялось, що Британія у разі неупорядкованого Brexit може ввести воєнний стан для запобігання хаосу в країні.

Нагадаємо, лідер нижньої палати парламенту Британії Андреа Ледсом заявила, що дата виходу Британії з складу ЄС може бути перенесена на кілька тижнів для того, щоб дати уряду час для схвалення законодавства.

Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.