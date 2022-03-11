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Україна офіційно розпочала процес євроінтеграції. Лідери ЄС підтримали

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Версаль, П'ятниця 11 березня 2022 06:01
Україна офіційно розпочала процес євроінтеграції. Лідери ЄС підтримали Фото: прапори України та Європейського Союзу (neweasterneurope.eu)
Автор: Володимир Костирін

Україна почала процес євроінтеграції офіційно - на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter президента Литви Гітанаса Науседи.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин палких дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався", - йдеться в публікації.

Наразі залишається справа за Єврокомісією, яка має також схвалити старт та надати свої висновки щодо української заявки на членство в ЄС.

"Тепер справа за нами та українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує того, щоб знати, що йому раді в ЄС", - пише литовський президент.

У заяві на сайті Ради Євросоюзу за підсумками саміту у Версалі йдеться, що європейські устремління та вибір України - визнаний.

"Європейська рада визнала європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку на вступ до Європейського Союзу.

Рада діяла швидко і запропонувала Комісії подати свою думку за цією заявою відповідно до відповідних положень договорів.

В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в її дотриманні її європейського шляху. Україна належить до нашої європейської сім'ї", - йдеться у тексті заяви.

Раніше ми писали про те, що Україна розраховувала на підтримку з боку країн-учасниць ЄС щодо свого членства в ЄС на саміт у Версалі 11 березня. Так, два дні до саміту президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони торкнулися питань членства нашої країни в ЄС.

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