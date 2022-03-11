Україна офіційно розпочала процес євроінтеграції. Лідери ЄС підтримали

Україна почала процес євроінтеграції офіційно - на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter президента Литви Гітанаса Науседи.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин палких дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався", - йдеться в публікації.

Наразі залишається справа за Єврокомісією, яка має також схвалити старт та надати свої висновки щодо української заявки на членство в ЄС.

"Тепер справа за нами та українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує того, щоб знати, що йому раді в ЄС", - пише литовський президент.

У заяві на сайті Ради Євросоюзу за підсумками саміту у Версалі йдеться, що європейські устремління та вибір України - визнаний.

"Європейська рада визнала європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку на вступ до Європейського Союзу.

Рада діяла швидко і запропонувала Комісії подати свою думку за цією заявою відповідно до відповідних положень договорів.

В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в її дотриманні її європейського шляху. Україна належить до нашої європейської сім'ї", - йдеться у тексті заяви.