Україна офіційно розпочала процес євроінтеграції. Лідери ЄС підтримали
Україна почала процес євроінтеграції офіційно - на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter президента Литви Гітанаса Науседи.
"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин палких дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався", - йдеться в публікації.
Наразі залишається справа за Єврокомісією, яка має також схвалити старт та надати свої висновки щодо української заявки на членство в ЄС.
"Тепер справа за нами та українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує того, щоб знати, що йому раді в ЄС", - пише литовський президент.
У заяві на сайті Ради Євросоюзу за підсумками саміту у Версалі йдеться, що європейські устремління та вибір України - визнаний.
"Європейська рада визнала європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.
28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку на вступ до Європейського Союзу.
Рада діяла швидко і запропонувала Комісії подати свою думку за цією заявою відповідно до відповідних положень договорів.
В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в її дотриманні її європейського шляху. Україна належить до нашої європейської сім'ї", - йдеться у тексті заяви.
Раніше ми писали про те, що Україна розраховувала на підтримку з боку країн-учасниць ЄС щодо свого членства в ЄС на саміт у Версалі 11 березня. Так, два дні до саміту президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони торкнулися питань членства нашої країни в ЄС.
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