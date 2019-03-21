Brexit можуть перенести на 9 місяців, - Bloomberg

Учасники саміту ЄС обговорюють варіант переносу Brexit на дев'ять місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

Агенство Reuters писало, що саміт ЄС дасть Великобританії відстрочку по виходу з Європейського союзу до 22 травня.

"Євросоюз розглядає питання про те, щоб переконати Британію відкласти Brexit на дев'ять місяців, якщо британський парламент на наступному тижні не погодиться з пропозицією Терези Мей", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз продовжить термін виходу Британії з блоку до 22 травня за умови, що угода про вихід буде схвалено Палатою громад на наступному тижні.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту на наступному тижні отримає можливість обговорити ситуацію c Brexit.

Зазначимо, минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.