ru
ua

Brexit можуть перенести

Новини » Політика   

Джонсон вже пригрозив достроковими виборами

Члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Палата громад парламенту Великобританії наділила себе правом визначити порядок денний під час засідання. У свою чергу Джонсон вже пригрозив достроковими виборами.

Напередодні 328 законодавців підтримали це рішення парламенту, зокрема й 21 член Консервативної партії.

Таким чином британські законодавці зможуть розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - на більш пізній термін.

Також цей законопроєкт у разі ухвалення зможе спричинити навіть блокування виходу Великобританії зі спільноти, якщо не буде угоди з Брюсселем.

Зазначимо, що цей крок нижньої палати британського парламенту знаменував першу поразку уряду прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Нагадаємо, напередодні Джонсон втратив робоче більшість у парламенті перед ключовим голосуванням за Brexit у Палаті громад. Палата громад збиралася не допустить жорсткого Brexit без схвалення парламенту.

Як повідомляло РБК-Україна, Палата громад парламенту Великої Британії увечері у вівторок, 3 вересня, підтримала внесення змін до порядку денного на наступний день, де відбудеться голосування за Brexit без угоди. За відповідне рішення проголосували 328 британських парламентаріїв.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Євробачення-2020 пройде у Роттердамі
Читати всі новини