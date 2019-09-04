Brexit можуть перенести

Члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Палата громад парламенту Великобританії наділила себе правом визначити порядок денний під час засідання. У свою чергу Джонсон вже пригрозив достроковими виборами.

Напередодні 328 законодавців підтримали це рішення парламенту, зокрема й 21 член Консервативної партії.

Таким чином британські законодавці зможуть розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - на більш пізній термін.

Також цей законопроєкт у разі ухвалення зможе спричинити навіть блокування виходу Великобританії зі спільноти, якщо не буде угоди з Брюсселем.

Зазначимо, що цей крок нижньої палати британського парламенту знаменував першу поразку уряду прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Нагадаємо, напередодні Джонсон втратив робоче більшість у парламенті перед ключовим голосуванням за Brexit у Палаті громад. Палата громад збиралася не допустить жорсткого Brexit без схвалення парламенту.

Як повідомляло РБК-Україна, Палата громад парламенту Великої Британії увечері у вівторок, 3 вересня, підтримала внесення змін до порядку денного на наступний день, де відбудеться голосування за Brexit без угоди. За відповідне рішення проголосували 328 британських парламентаріїв.