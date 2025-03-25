Ложь или ошибка Трампа? Как его слова о войне в Украине играют на руку России

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Одним из главных идеологов трампизма как движения был ультраправый активист и публицист Стив Бэннон. Он выпал из ближнего окружения Дональда Трампа, но разработанные Бэнноном политические подходы хозяин Белого дома сейчас применяет еще активнее, чем во время своего первого срока, когда Бэннон работал в этом самом Белом доме главным стратегом.

Стратегию "затопления зоны" сам Бэннон в интервью 2019 года описывал так: "Каждый день мы бросаем им три вещи. Они клюнут на одну, и мы сделаем всё, что можем, бах, бах, бах. Эти ребята никогда, никогда не смогут справиться. Но нам нужно начать со скорости вылетающей из ствола пули".

Конкретный пример такого "затопления зоны" – когда Трамп за время одного-единого брифинга успевает пригрозить нескольким странам чудовищными тарифами, объявить о территориальных претензиях еще к нескольким, дать ряд оригинальных (мягко говоря) оценок международным конфликтам, оскорбить дюжину своих врагов и пройтись по нескольким пунктам чисто внутриамериканской повестки. В итоге и журналисты, и политические оппоненты, и сторонние наблюдатели просто не знают, за что хвататься. И пока они худо-бедно разберутся с одним информационным поводом, Трамп успеет сгенерировать десяток новых.

С подобной тактикой за два месяца его президентства постоянно сталкивается и Украина. Причем началось это еще во время избирательной кампании. Годичной данности опрос CBS News/YouGov показал, что в вопросах войны в Украине американские республиканцы в два раза охотнее верили оценкам Трампа, чем любым другим источникам, в том числе журналистским репортажам с места событий.

Отсюда, очевидно, и растут истории о "сотнях миллиардов долларов", который Владимир Зеленский якобы увозил с собой после каждого визита в США. Или о "разрушенных тысячелетних городах с золотыми куполами" – по всей Украине, за исключением Киева. Или о том, что в украинской армии воюют сплошь "старики и дети".

Когда Трамп и его команда, через несколько недель после инаугурации, уже всерьез взялись за украинскую тему, подобных историй стало еще больше.

Украина в НАТО – это провокация

Нынешняя американская власть в лице нескольких ее представителей, похоже, пытается легализовать некоторые совершенно незаконные действия России по отношению к Украине. Само по себе полномасштабное вторжение и тот факт, что оно нарушает целый ряд статей международного законодательства, конвенций и прочего, выносится за скобки и больше не обсуждается. Вместо этого зрителю, наблюдающему за процессом, предлагают углубиться в детали. А в деталях гораздо легче манипулировать общественным мнением.

К примеру, вместо самого факта вторжения предлагают обсудить его причины, как будто на весы можно поставить что-то соразмерное. Еще в январе, до своей инаугурации Дональд Трамп заявил, что тема Украины в НАТО не должна была обсуждаться, и привычно для себя обвинил в этом Джо Байдена.

"Это было будто высечено в камне (что Украины не будет в НАТО – ред). А Байден сказал — нет, они должны иметь возможность присоединиться к НАТО. Тогда у России был бы кто-то прямо на ее пороге, но я могу понять их чувства по этому поводу", – заявил Трамп.

Позже, в феврале спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что война была спровоцирована – "и это не обязательно означает, что она была спровоцирована россиянами".

В своем интервью CNN он отметил, что "тогда было много разговоров о присоединении Украины к НАТО. Это не должно было случиться. По сути, это и стало основной угрозой для России и мы должны принять это как факт".

Но на деле ситуация выглядит иначе. Во-первых, такая масштабная агрессия со стороны России не могла произойти исключительно из-за одной причины. Еще в 2014 году Москва, воспользовавшись революцией в Украине, оккупировала часть территорий, хотя на тот момент никакой речи о вступлении в НАТО не шло.

Во-вторых, в декабре 2021 года, за два месяца до начала большой войны, Владимир Зеленский заявил, что евроатлантический курс Украины остается неизменным именно потому, что часть территорий страны оккупированы Россией. Получается, это Украина, видя угрозы со стороны РФ, захотела в НАТО, а не НАТО захотело расширяться, чтобы напасть на Россию.

Украина начала войну… в Украине

В конце февраля Дональд Трамп заявил, что Украина начала войну с Россией в Украине. "Сегодня я услышал – мы не были приглашены (на переговоры – ред). Вы были там три года! Вы должны были закончить это три года назад. Вы должны были никогда не начинать этого!" – заявил Трамп.

На самом деле это заявление звучало далеко не один раз в разных контекстах и интерпретациях. Американское руководство либо вообще не упоминает роль Украины как жертвы неспровоцированной и масштабной атаки, либо подменяет роли. Жертва становится виноватой в том, что на нее напал насильник. Украина должна была закончить это, а лучше даже не начинать.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Таким образом Трамп и его команда стараются максимально обесценить роль России в войне. О ней, как об агрессоре, никто не говорит, все внимание на Украину. Она или спровоцировала, или сама же на себя напала, или угрожала России. В любом подобном заявлении вывод всегда не в пользу Украины.

В целом, это ложится в рамки концепции, которую Трамп описал Зеленскому на той самой встрече в Овальном кабинете: если вы хотите "заключить сделку" с Путиным, вы не должны называть его "агрессором", "убийцей" и т.д.

В Украине прошли референдумы и люди захотели в РФ

Наибольший резонанс вызвали слова Уиткоффа об оккупированных Россией территориях Украины и так называемых референдумах, которые там прошли. Причем Уиткофф сразу подчеркивает, что эти территории – и есть главный вопрос в этом "конфликте".

В интервью Карлсону Уиткофф отмечает, что в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму проводились референдумы. И, поскольку это русскоязычные регионы, "преобладающее большинство людей выразилось за то, чтобы быть под властью России". "На мой взгляд, это и есть ключевой вопрос в конфликте", – добавляет Уиткофф.

Когда Карлсон подчеркивает, что с российской точки зрения это уже территории России, Уиткофф еще раз говорит о том, что это и есть основной вопрос. "Суть в том, что в Украине есть конституционные ограничения, но Россия де-факто контролирует эти территории. Вопрос в том, признает ли мир эти территории российскими и сможет ли Зеленский политически выжить, если признает это? Это – центральный вопрос в этом конфликте", – отмечает Уиткофф.

Здесь спецпредставитель США активно смещает акценты. Вопрос уже не в том, что Россия напала на Украину, это не обсуждается никак. Проблема в том, что в Украине есть русскоязычные регионы, люди в которых хотят быть в составе России. И по факту они уже там, "с российской точки зрения", но Украина этого почему-то не признает, ей мешает ее Конституция. Все подается так, будто проблема лежит исключительно в юридической плоскости – возникла некая коллизия, в которой надо разобраться.

На самом деле ситуация гораздо проще. Любое волеизъявление не может считаться свободным и демократичным, если проводится в условиях оккупации. Псевдореферендумы, которые Москва провела в захваченных украинских регионах еще в сентябре 2022 года, нарушают ряд статей как украинского, так и международного законодательства. Подобные "референдумы", которые провела Россия, не могут характеризоваться иначе чем юридически ничтожные, а их результатов не признало ни одно цивилизованное государство.

Центральный вопрос "конфликта" не в том, что в Украине есть русскоязычные регионы и часть из них якобы проголосовала за присоединение к РФ. Центральный вопрос в том, как заставить Россию остановиться и, как максимум, выйти с оккупированных регионов. Но этот вопрос очень сложный и в США не знают на него ответ.

Поэтому гораздо проще в этом случае подыгрывать Москве и пытаться "продать" американскому гражданину легенду о том, что часть украинцев сама хотела оказаться в составе РФ. А поэтому претензии Кремля к пяти украинским регионам логичны и законны, а Киев, отказываясь признавать их за РФ, просто хочет продолжать войну.

Спустя несколько дней после публикации интервью Уиткофф заявил, что не поддерживает ни одну из сторон, а лишь передает российскую точку зрения. "В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, там состоялись референдумы, оправдывающие эти действия", – заявил дипломат.

Россия не хочет поглощать Украину

В интервью Карлсону Уиткофф, среди прочего, заявил, что у России нет намерений "поглощать Украину". И почему-то сравнил нас с Газой. "Почему израильтяне действительно хотят оккупировать Газу до конца своей жизни? Они этого не делают. Там хотят стабильности. Они не хотят с этим иметь дело. Они (Россия – ред.) получили, они вернули эти пять регионов. У них есть Крым, зачем им больше…".

В 2014 году Россия захватила Донецк, Луганск и Крым. В 2022 году расширила фронт, захватив часть Киевской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Запорожской областей. Только благодаря усилиям ВСУ и помощи союзников Украине удалось освободить часть территорий, куда зашла российская армия, которая в феврале 2022 года была уже на подступах к Киеву. Как бы россияне не пытались оправдать свою капитуляцию "жестами доброй воли", на деле у них не хватило ресурсов, чтобы удерживать такой большой кусок земли, растянутый вдоль границы. Им пришлось расставлять приоритеты. Поэтому они вышли с Киевской и Сумской областей, покинули Николаевщину, Харьковщину и Херсон.

Стив Уиткофф (фото: Getty Images)

Судя по тому, что происходит на фронте сегодня, едва ли у российского военного командования есть желание останавливаться. И далеко не факт, что, дойдя до границ тех самых пяти регионов, россияне не пойдут дальше, как уже пробовали в начале полномасштабного вторжения. Заявления Уиткоффа о том, что у Кремля нет намерения "поглощать Украину" циничные и не имеют под собой никакой аргументации. Скорее наоборот – к реальности они не относятся никак.

На Курщине в окружении тысячи украинских военных

После старта военной операции РФ в Курской области Дональд Трамп заявил, что "тысячи" украинских солдат находятся в окружении российских военных. Этот тезис он повторил несколько раз, неизменно добавляя, что только он способен им помочь.

Причем, в этой ситуации против слов Трампа выступили сами американские разведчики. В ЦРУ передавали в Белый дом информацию о том, что украинские военные отступают и не находятся в окружении. Позже и Генштаб Украины сообщил, что информация об окружении не соответствует действительности, но Трампа это не остановило. В интервью Fox News 19 марта он снова сообщил, что ВСУ в окружении, на этот раз назвав точную цифру – 2500 тысяч военных. А это, как сказал Трамп, "нехорошо".

Майк Уолтц и украинское перемирие

С тех пор как Трамп и Путин якобы договорились о частичном прекращении огня, американская администрация не устает рассказывать о том, как в Украине практически установился мир. Последним об этом заявил советник президента Майк Уолтц.

"Прогресс будет, у нас есть прекращение огня по инфраструктуре. Это случилось сразу после разговора президента Трампа с Путиным на этой неделе", – заявил Уолтц.

Отдельно он отметил, что необходимо также устанавливать перемирие на море, чтобы Россия и Украина "могли транспортировать зерно, топливо и снова начать торговлю на Черном море".

Оба заявления Уолтца не соответствуют действительности даже приблизительно. В последние дни Россия не просто не перестала, а даже увеличила количество атак на Украину. Каждую ночь БПЛА летят на Киев, Одессу, Кривой Рог и другие украинские города. Иранские "шахеды" попадают в жилые дома и убивают мирных людей. Дронов сотни, поэтому говорить о том, что они каким-то образом не задевают энергетическую инфраструктуру, никак нельзя.

То же самое можно сказать и о том, чтобы "возобновить" торговлю на Черном море. Дело в том, что активная торговля на Черном море идет до сих пор. Еще в июле 2023 года Россия громко заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское продовольствие. Это ровным счетом никак не повлияло на украинскую морскую торговлю и для того, чтобы ее продолжать, не понадобилось никаких переговорных процессов и длинных дипломатических треков.

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Когда Владимир Зеленский на той самой встрече в Овальном кабинете попытался доказывать Трампу, что Украина на самом деле не столь разрушена и еще вполне способна продолжать сопротивление российским агрессорам, для Трампа это стало еще одним доказательством "нежелания" украинцев и их власти заканчивать войну.

А комментируя текущие мирные переговоры, представители команды Трампа регулярно дают слишком оптимистичные оценки. К примеру, тот же Уиткофф – о возможности достижения полного прекращения огня уже за пару недель. И в Киеве, и даже в Москве к подобному оптимизму относятся весьма прохладно.

В новейший политический фольклор плотно вошла фраза "2-3 недели", по истечении которых должна была закончиться война. Особенно активно она была в ходу ровно 3 года назад, во время подготовки к "большим" переговорам в Стамбуле. Результат тех переговоров, вернее, его отсутствие, всем известны. Это же распространяется и на любые другие условные дедлайны и прогнозы относительно различных перемирий – "к 100 дням Трампа", "к Пасхе", "к 9 мая" и т.д.

Как уже писало РБК-Украина, в отсутствие каких-то реальных побед, Трампу и его команде необходимо регулярно показывать хотя бы их имитацию – или как минимум, движение к этим победам. Отсюда и постоянные комментарии Уолтца-Уиткоффа-Рубио о "значительном прогрессе в переговорах". Их аудитория – однозначно внутриамериканская. Но в силу глобального характера современных медиа все эти комментарии немедленно доходят и до аудитории в Украине.

Главное, чтобы в какой-то момент Уолтц с Уиткоффом, а то и сам Трамп не объявили, что "мир достигнут" и на этом их полномочия все, окончены. А по Украине в это время будет лететь очередной табун "шахедов".